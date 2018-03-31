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    31 Mart 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, İstanbul yolunda

    Trabzonspor, İstanbul yolunda
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13.00'te tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

    Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N'Doye ve Burak olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakat olan Esteban, Durica, Bero ve Castillo'nun yanı sıra kart cezalısı Onazi kafilede yer almadı.

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