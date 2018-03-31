Burak, Gomisi geride bıraktı

Gol krallığı yarışında 20 golle, Bafetimbi Gomis’i (25 gol) takip eden Burak Yılmaz, Fransız yıldızı verimlilikte geride bıraktı.

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Burak'ın bu sezon attığı goller'a doğrudan 15 puan kazandırdı. Gomis'in attığı goller ise sadece 3 puana direkt etki etti, diğer golleri sadece skoru artırdı. İki oyuncu yarın rakip olacak.