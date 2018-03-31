Burak, Gomisi geride bıraktı

31 Mart 2018, Cumartesi
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Burak, Gomis'i geride bıraktı
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Gol krallığı yarışında 20 golle, Bafetimbi Gomis’i (25 gol) takip eden Burak Yılmaz, Fransız yıldızı verimlilikte geride bıraktı.
Burak'ın bu sezon attığı goller Trabzonspor'a doğrudan 15 puan kazandırdı. Gomis'in attığı goller ise sadece 3 puana direkt etki etti, diğer golleri sadece skoru artırdı. İki oyuncu yarın rakip olacak.
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