31 Mart 2018, Cumartesi
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"Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Fırtına’nın tecrübeli ismi Olcay Şahan, Galatasaray derbisi öncesi motivasyonlarının yüksek olduğunu belirterek, “Kazanacak gücümüz var” dedi.
30 yaşındaki orta saha, derbilerin öneminin çok daha fazla olduğunu da vurgulayarak, "Aslında biz takım olarak her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz ancak ezeli rakiplerimizi yenince camiamızın ve taraftarımızın neşesi daha büyük oluyor. O yüzden Galatasaray deplasmanından alacağımız bir galibiyet ligde kalacak olan 7 hafta önce bize olan inancı daha da artıracaktır. Rakibimizin oldukça güçlü ve iddialı olduğu bilinciyle biz de kazanmak için mücadelemizi yapacağız" ifadesini kullandı.
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