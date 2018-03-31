Okay Yokuşludan müjdeli haber!

Sağ ayak bileğinde ödem tespit edilen 24 yaşındaki ön liberonun yarın Galatasaray derbisinde büyük ihtimalle forma giyeceği dile getirildi

Yarın oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'yla ilgili güzel haberler geldi. A Milli Futbol Takımı'nın kampından sakat dönen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Karadağ ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan 24 yaşındaki ön liberonun çekilen MR'ında ciddi bir sorunun olmadığı öğrenildi. Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilen genç futbolcunun tedavisinin devam ettiği kaydedilirken, oyuncunun Galatasaray karşısında forma giyip giymeyeceğinin maç günü netlik kazanacağı belirtildi. Ancak iğne ile de olsa sahaya çıkması yüksek ihtimal.