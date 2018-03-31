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    31 Mart 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Fırtına'da hedef Avrupa

    Fırtınada hedef Avrupa
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Bordo-mavililer, Avrupa’ya kilitlendi…

    Süper Lig'de bir taraftan kongre sürecine giren bir taraftan da ligdeki Avrupa hedefini kovalayan için nisan ayının ilk yarısı hareketli geçecek. Yarın Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak bordo-mavililer, bu maçtan galibiyetle ayrılıp, Avrupa yürüyüşünde elini güçlendirmek istiyor. Ardından kendi sahasında beşincilik için yarıştığı Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinin futbolcuları, Avrupa hedefine ulaşarak taraftarını bir nebze de olsa sevindirmek istiyor.

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