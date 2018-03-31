Fırtınada hedef Avrupa

Bordo-mavililer, Avrupa’ya kilitlendi…

Süper Lig'de bir taraftan kongre sürecine giren bir taraftan da ligdeki Avrupa hedefini kovalayan Trabzonspor için nisan ayının ilk yarısı hareketli geçecek. Yarın Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak bordo-mavililer, bu maçtan galibiyetle ayrılıp, Avrupa yürüyüşünde elini güçlendirmek istiyor. Ardından kendi sahasında beşincilik için yarıştığı Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinin futbolcuları, Avrupa hedefine ulaşarak taraftarını bir nebze de olsa sevindirmek istiyor.