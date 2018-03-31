Ahmet Ağaoğluna tam destek

Celil Hekimoğlu: Ahmet Ağaoğlu zor bir göreve talip oldu. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Ben aday değilim. Adaylığını koyan Ağaoğlu’na tam destek veriyorum

Son kongrede mevcut başkan Muharrem Usta ile yarışan Celil Hekimoğlu, Trabzonspor başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu'na destek verdi. Hekimoğlu, "Gerçekten çok zor bir süreçte, meşakkatli bir dönemde Trabzonspor'umuza talip oldu. Kendisini canı gönülden kutluyorum. Biz kendisine elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Başka başkan adayları da çıkabilir. Ama sanırım Ahmet Bey'in lehine iyi bir rüzgar var. O rüzgara bizim de katkı vermemiz lazım" diye konuştu. Ağaoğlu'nun söylemlerinin kendi söylemelerine yakın olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, "Ben 5 yıl diyordum; Ahmet Bey 3 yıldır diyor. 'En az 3 yıl benden bir şey beklemeyin, bir kalkınma hamlesi yapacağız' diyor. 3 yılda sorunlar düzelmez" ifadesini kullandı.

3 YILLIK PROGRAM ŞART

Hekimoğlu şöyle devam etti: "Sonuna kadar kendisini destekliyorum. Ufak tefek eleştiriler duyuyorum. Bunları yapmayalım. Çocuğu doğmadan öldürmeyelim. Trabzonspor'u yönetecek arkadaşlar çok büyük bir külfete giriyorlar. Bunlara kayıtsız şartsız destek olmamız gerekiyor, ta ki işleyişi görene kadar. Genelde İstanbul'dan gelen başkan adaylarımız ilk 6 ay çok doğru başlıyorlar. Sonraki 6 ay İstanbul gerçeğine dönüyorlar. Bunu yaparsa bizim başkanımız olamaz. 3 yıl bir yapılanma ve ekonomik iyileştirme programı uygulaması lazım." Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da Ağaoğlu'na tam destek verdiği ortaya çıktı. Ağaoğlu, "Eski başkan İbrahim Hacıosmaoğlu'nun 2 bin 500 oy ile size destek vereceğini öğrendik. Sizi aradı mı? Yol arkadaşlarınızı kısmen de olsa belirlediniz mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Evet sağolsun beni aradı. Rakam telaffuz etmedi ama 'Başkan ben aday değilim. Lütfen sen ciddi düşün. Benim senin için yapabileceğim oy desteğim var. Aday değilim ama oy desteği ile arkandayım' dedi ve başarılar diledi."