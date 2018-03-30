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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Okay'a MR çekildi

    Okaya MR çekildi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Derbi hazırlıklarını sürdüren Fırtına’da milli maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, hastaneye gittiği için idmana katılmadı. Yusuf da takımdan ayrı koşu yaptı

    Fırtına, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlığı bulunan Esteban katılmazken, Bero ve Durica takımdan ayrı farklı bir sahada yürüyüş yaptı. Castillo ise özel antrenörüyle kendisine verilen programı uyguladı. Hafif sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, MR çekilmeye giden Okay Yokuşlu ise idmana katılmadı. Bordo-mavililer pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Oldukça hırslı geçen karşılaşma sonrası kazanan takım büyük sevinç yaşadı.

    Okay oynamazsa Yusuf Yazıcı onun yerine görev yapacak, kanatta da N'Doye forma giyecek.

    YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

    Sakatlarla ilgili bilgi veren Rıza Çalımbay, "Esteban en az 1 ay daha bizimle beraber olamayacak. Durica, Bero, Castillo 2-3 hafta daha olmayacak. Onazi cezalı. Okay'ın durumu yarın (bugün) netleşecek. Bileğinde bir problem var, onu da yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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