30 Mart 2018, Cuma
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Fırtına siftah yapabilir
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Fırtına, G.Saray’ı devirerek 2018’de ilk kez 3 maç üst üste kazanmak istiyor.
Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 maçı kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak başlayan Trabzonspor, Akhisar ve Malatya sınavının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.
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