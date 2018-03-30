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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Fırtına siftah yapabilir

    Fırtına siftah yapabilir
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Fırtına, G.Saray’ı devirerek 2018’de ilk kez 3 maç üst üste kazanmak istiyor.

    Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 maçı kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak başlayan , Akhisar ve Malatya sınavının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.

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