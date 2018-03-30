Onaziye izin verildi

30 Mart 2018, Cuma
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Onazi'ye izin verildi
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Kart cezası nedeniyle pazar günkü Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Ogenyi Onazi’nin henüz milli takım kampından dönmediği için idmanlara katılmadığı belirtildi.
24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya kişisel işleri nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın izin verdiği kaydedildi.
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