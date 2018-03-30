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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Onazi'ye izin verildi

    Onaziye izin verildi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Kart cezası nedeniyle pazar günkü Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Ogenyi ’nin henüz milli takım kampından dönmediği için idmanlara katılmadığı belirtildi.

    24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya kişisel işleri nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın izin verdiği kaydedildi.

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