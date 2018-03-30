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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Kaptan Onur: Maşallah size

    Kaptan Onur: Maşallah size
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Kaptan Onur, genç kaleciler Arda Akbulut ve Uğurcan Çakır ile yakından ilgileniyor

    Onur, Arda ve Uğurcan'ı "Maşallah. Aferin çocuklar" diyerek motive ediyor. Onur'un bu sözlerinden sonra futbolcuların antrenmanlarda daha da istekli çalıştığı gözlemlendi.

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