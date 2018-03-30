Kaptan Onur: Maşallah size

Kaptan Onur, genç kaleciler Arda Akbulut ve Uğurcan Çakır ile yakından ilgileniyor

Onur, Arda ve Uğurcan'ı "Maşallah. Aferin çocuklar" diyerek motive ediyor. Onur'un bu sözlerinden sonra futbolcuların antrenmanlarda daha da istekli çalıştığı gözlemlendi.