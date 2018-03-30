30 Mart 2018, Cuma
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Kaptan Onur: Maşallah size
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Kaptan Onur, genç kaleciler Arda Akbulut ve Uğurcan Çakır ile yakından ilgileniyor
Onur, Arda ve Uğurcan'ı "Maşallah. Aferin çocuklar" diyerek motive ediyor. Onur'un bu sözlerinden sonra futbolcuların antrenmanlarda daha da istekli çalıştığı gözlemlendi.
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