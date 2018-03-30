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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Genel Kurul 7-8 Nisan'da

    Genel Kurul 7-8 Nisanda
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Kulübün Olağanüstü Genel Kurulu’nun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı

    Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çoğunluk aranmayan ikinci toplantı 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacaktır" denildi.

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