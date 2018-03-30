İstikrar abidesi Yusuf Yazıcı

Trabzonspor'un genç yıldızı, bu sezon toplam 25 maçta forma giyerek takımının en istikrarlı ismi oldu

Karadeniz ekibinde ligin 26 haftalık bölümünde Yusuf Yazıcı 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. Yusuf takımın vazgeçilmezi oldu.