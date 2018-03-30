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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    İstikrar abidesi Yusuf Yazıcı

    İstikrar abidesi Yusuf Yazıcı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    'un genç yıldızı, bu sezon toplam 25 maçta forma giyerek takımının en istikrarlı ismi oldu

    Karadeniz ekibinde ligin 26 haftalık bölümünde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. Yusuf takımın vazgeçilmezi oldu.

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