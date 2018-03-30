Neşe kaynağı Abdülkadir

Kısacık kestirdiği saçları ile ilgili odağı olan Abdülkadir Ömür, son derece neşeli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

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İdmanda sıkı çalışmasının yanı sıra neşesiyle de ön e çıkan, derbi ile ilgili, "Galatasaray'ı yenmek için gerekeni yapacağız" dedi.