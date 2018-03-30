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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Neşe kaynağı Abdülkadir

    Neşe kaynağı Abdülkadir
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Kısacık kestirdiği saçları ile ilgili odağı olan , son derece neşeli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

    İdmanda sıkı çalışmasının yanı sıra neşesiyle de ön e çıkan 18 yaşındaki futbolcu, derbi ile ilgili, "Galatasaray'ı yenmek için gerekeni yapacağız" dedi.

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