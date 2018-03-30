30 Mart 2018, Cuma
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Neşe kaynağı Abdülkadir
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Kısacık kestirdiği saçları ile ilgili odağı olan Abdülkadir Ömür, son derece neşeli görüntüsü ile dikkat çekiyor.
İdmanda sıkı çalışmasının yanı sıra neşesiyle de ön e çıkan 18 yaşındaki futbolcu, derbi ile ilgili, "Galatasaray'ı yenmek için gerekeni yapacağız" dedi.
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