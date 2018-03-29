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    29 Mart 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan genel kurul açıklaması

    Trabzonspordan genel kurul açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Kulübü, genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantının 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın çoğunluk aranan ilk toplantısı 29-30 Mart 2018 tarihlerinde saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılması ilan edilmişti. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu bu yasal süreç içerisinde yapılması gereken tüm işleri tamamlayıp, Genel Kurul ortamını oluşturmuştur. Hazirun listesinde belirtilen ve genel kurula katılma hakkı bulunan 7578 kişiden oluşan liste görüldü. 29 Mart 2018 Perşembe günü Saat: 12.30'da yapılan tespitte Tüzük gereği gerekli çoğunluğun olmadığı açık olarak tespit edilmiştir.

    Bu nedenle daha önce üyelere ilan edilen gündemde belirtildiği üzere çoğunluk aranmayan ikinci toplantı 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılmak üzere tehir edilmişti

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