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    29 Mart 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Galatasaray hazırlıkları

    Trabzonsporda Galatasaray hazırlıkları
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli takım kamplarından dönen Uğur Demirok, Filip Novak, Tomas Hubocan katılırken, Yusuf Yazıcı takımdan ayrı çalıştı. Milli takımdan sakat dönen Okay Yokuşlu ile tedavisi eden Esteban ve izinli olan Onazi ise antrenmana katılmadı. Durica ile Bero takımdan ayrı yürüyüş yaparken, Castillo ise özel antrenörüyle takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç oynandı.

    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

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