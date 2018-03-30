Kilit isim Sosa

Galatasaray derbisinde tüm toplar Arjantinli 10 numarada toplanacak, onun ince pasları ile Burak ileride gol arayacak

Teknik direktör Rıza Çalımbay, G.Saray'ı yıkma planını hazırladı. 54 yaşındaki hoca, attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis'in topla daha az buluşması için orta sahadaki oyunculardan pas trafiğini kesmelerini isteyecek. Özellikle Rodrigues-Gomis ikilisinin buluşmasını engellemeye çalışacak kurt teknik adam, her ne kadar, "Rakipteki herkes önemli. Bireysel önlem almayacağız" dese de buna dikkat edecek. Ayrıca formda olan Burak'ı ileride daha çok topla buluşturmaya çalışacak Çalımbay, idmanlarda tüm topların Sosa'da toplanmasını istedi. Yani tangocu yönlendirecek, Burak fileleri sarsacak.