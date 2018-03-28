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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Yusuf zirvede

    Yusuf zirvede
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Karadeniz ekibinde ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı.

    ligde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. Yusuf Yazıcı bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu ve zirveye kuruldu.

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