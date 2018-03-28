28 Mart 2018, Çarşamba
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Yusuf zirvede
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Karadeniz ekibinde ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı.
Yusuf Yazıcı ligde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. Yusuf Yazıcı bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu ve zirveye kuruldu.
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