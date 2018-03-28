Yusuf zirvede

Karadeniz ekibinde ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 26 maçta da forma giyen oyuncu çıkmadı.

Yusuf Yazıcı ligde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. Yusuf Yazıcı bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu ve zirveye kuruldu.