Antremana minik ziyaret

Karadeniz ekibinin dünkü idmanında sürpriz ziyaretçiler vardı.

Antrenmanı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdiler. Oyuncuların yakından ilgilendiği, sohbet ettiği miniklerin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Bu arada bordo- mavililer, G.Saray derbisinin hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek. Karadeniz ekibi, pazar günü G.Saray'ın rakibi olacak.