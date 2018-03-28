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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Fırtına'da tam 11 eksik

    Fırtınada tam 11 eksik
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    11 eksik Fırtına, G.Saray derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, Esteban ile Durica'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Yusuf, Okay, Uğur, Onazi, Hubocan ve Novak katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Bero ile Abdülkadir ise takımdan ayrı çalıştı. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

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