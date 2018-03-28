Fırtınada tam 11 eksik

28 Mart 2018, Çarşamba
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Fırtına'da tam 11 eksik
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
11 eksik Fırtına, G.Saray derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, Esteban ile Durica'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Yusuf, Okay, Uğur, Onazi, Hubocan ve Novak katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Bero ile Abdülkadir ise takımdan ayrı çalıştı. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
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