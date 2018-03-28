Fırtınada tam 11 eksik

11 eksik Fırtına, G.Saray derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, Esteban ile Durica'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Yusuf, Okay, Uğur, Onazi, Hubocan ve Novak katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Bero ile Abdülkadir ise takımdan ayrı çalıştı. Bordomavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.