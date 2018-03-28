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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Uğurla ve karşıla

    Uğurla ve karşıla
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Taraftar cumartesi günü takımı Trabzon’dan uğurlayıp İstanbul’da karşılayacak

    Bordo-mavili taraftar, G.Saray derbisi için İstanbul'a gidecek takımları için iki ayrı organizasyon yapacak. G.Saray taraftarının derbisi öncesi takımlarına verdiği destek dolayısıyla takımlarının morallerinin bozulmasını istemeyen bordo-mavili taraftarların, cumartesi günü İstanbul'a gidecek olan kafileyi havalimanından kalabalık bir şekilde uğurlaması bekleniyor. Bu arada İstanbul'daki taraftarların da takımı karşılamak için yine bir organizasyon içerisinde olduğu ve havalimanında kalabalık bir grubun olması bekleniyor. Bu konuda çalışmaların devam ettiği ve tüm detayların ayrıntılı olarak planlandığı dile getirildi.

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