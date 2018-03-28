Uğurla ve karşıla

Taraftar cumartesi günü takımı Trabzon’dan uğurlayıp İstanbul’da karşılayacak

Bordo-mavili taraftar, G.Saray derbisi için İstanbul'a gidecek takımları için iki ayrı organizasyon yapacak. G.Saray taraftarının Trabzonspor derbisi öncesi takımlarına verdiği destek dolayısıyla takımlarının morallerinin bozulmasını istemeyen bordo-mavili taraftarların, cumartesi günü İstanbul'a gidecek olan kafileyi havalimanından kalabalık bir şekilde uğurlaması bekleniyor. Bu arada İstanbul'daki taraftarların da takımı karşılamak için yine bir organizasyon içerisinde olduğu ve havalimanında kalabalık bir grubun olması bekleniyor. Bu konuda çalışmaların devam ettiği ve tüm detayların ayrıntılı olarak planlandığı dile getirildi.