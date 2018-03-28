Bir tatlı sıkıntı!

Rıza Çalımbay, Abdülkadir-Yusuf ve N’Doye-Olcay arasında kararsız kaldı

G.Saray derbisine mutlak galibiyet parolası ile çıkmaya hazırlanan Rıza Çalımbay, oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Futbolcularla birebir toplantılar yapan ve bu karşılaşmanın Avrupa kupalarına katılma yolunda çok önemli bir engel olduğuna vurgu yapan 54 yaşındaki hoca, kafasındaki ilk 11'i ise şekillendirmeye çalışıyor. Savunma kurgusunu ve orta sahayı net olarak belirleyen Çalımbay'ın kanatlarda ise kararsız kaldığı öğrenildi. Hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir ile Yusuf arasında bir tercih yapacak Çalımbay'ın, sonradan girdiği maçlarda çok başarılı bir görüntü ortaya koyan N'Doye ile Olcay arasında da kararsız olduğu belirtildi.

33 yaşındaki N'Doye, ligde bu sezon 18 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.