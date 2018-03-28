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    29 Mart 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu

    Trabzonsporda ilk başkan adayı belli oldu
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    ’da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten adaylığını açıkladı.

    , sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı yazılı açıklamada, "29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

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