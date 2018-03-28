Trabzonsporda ilk başkan adayı belli oldu

29 Mart 2018, Perşembe
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Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıkladı.
Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı yazılı açıklamada, "29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
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