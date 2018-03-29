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    29 Mart 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Burak Yılmaz'dan galibiyet sözü

    Burak Yılmazdan galibiyet sözü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    20 golle krallık yarışında ikinci sıradaki 32 yaşındaki forvet, “G.Saray’ı camiamız için yeneceğiz” dedi

    'da pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde nefesler tutuldu... Takımın en büyük kozu yine olacak. Süper Lig'de daha önce iki kez gol krallığı yaşan 32 yaşındaki forvetin fileleri sarstığı maçlarda takım 8 galibiyet aldı. Bordo-mavililerin ligdeki 45 golünün 20'sinde imzası bulunan milli futbolcu, 14 maçta skoru değiştirdi.

    AVRUPA iÇiN ŞART

    Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçlarda Fırtına 8 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Süper forvet, G.Saray derbisi için de galibiyet sözü verdi. Burak'ın takım arkadaşlarına, "Galatasaray derbisini camiamız için kazanalım. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Galip gelmek için birbirimize söz verelim" dediği öğrenildi.

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