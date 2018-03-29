Burak Yılmazdan galibiyet sözü

20 golle krallık yarışında ikinci sıradaki 32 yaşındaki forvet, “G.Saray’ı camiamız için yeneceğiz” dedi

Trabzonspor'da pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde nefesler tutuldu... Takımın en büyük kozu yine Burak Yılmaz olacak. Süper Lig'de daha önce iki kez gol krallığı yaşan 32 yaşındaki forvetin fileleri sarstığı maçlarda takım 8 galibiyet aldı. Bordo-mavililerin ligdeki 45 golünün 20'sinde imzası bulunan milli futbolcu, 14 maçta skoru değiştirdi.

AVRUPA iÇiN ŞART

Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçlarda Fırtına 8 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Süper forvet, G.Saray derbisi için de galibiyet sözü verdi. Burak'ın takım arkadaşlarına, "Galatasaray derbisini camiamız için kazanalım. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Galip gelmek için birbirimize söz verelim" dediği öğrenildi.