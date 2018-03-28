Trabzonsporda Okay şoku

Milli maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, Galatasaray maçında oynamayabilir

Okay Yokuşlu, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı özel maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.



Genç oyuncunun ayak bileğinde ikinci derece ödem olduğu öğrenilirken, kesin durumu Milli Takım'dan dönüşünün ardından çekilecek MR'la birlikte netlik kazanacak.



Aynı bölgede oynayan Ogenyi Onazi'nin de cezalı olması sayısal olarak Rıza Çalımbay'ı merkez orta saha pozisyonunda sıkıntıya sokarken, Çalımbay, Okay'ın oynamaması durumunda Galatasaray karşısında merkez orta saha ikilisini Juraj Kucka ve Yusuf Yazıcı'dan oluşturabilir.

Lucescu Okay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Okay'ın bandaj yapması gerekirdi ancak yapmadığı için sakatlandı. Kendi hatası" dedi.