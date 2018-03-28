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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Siftah peşinde

    Siftah peşinde
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Fırtına, G.Saray’ı devirerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek.

    Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 karşılaşmayı kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü başlayan Karadeniz ekibi, TM Akhisar ve EY Malatyaspor sınavının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.

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