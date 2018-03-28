28 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Siftah peşinde
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Fırtına, G.Saray’ı devirerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek.
Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 karşılaşmayı kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü başlayan Karadeniz ekibi, TM Akhisar ve EY Malatyaspor sınavının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ