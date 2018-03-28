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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Filip Novak set çekecek

    Filip Novak set çekecek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Karadeniz ekibine artık tamamen uyum sağlayan , Galatasaray derbisinde de ilk 11’de forma giyecek.

    Sol bekte son maçlarda oynadığı futbolla güven veren Çek futbolcu, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözdeleri arasında yer alıyor. Novak, Galatasaray'ın sağ kanattan Feghouli ile geliştireceği akınlara set çekecek.

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