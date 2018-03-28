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Filip Novak set çekecek
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Karadeniz ekibine artık tamamen uyum sağlayan Filip Novak, Galatasaray derbisinde de ilk 11’de forma giyecek.
Sol bekte son maçlarda oynadığı futbolla güven veren Çek futbolcu, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözdeleri arasında yer alıyor. Novak, Galatasaray'ın sağ kanattan Feghouli ile geliştireceği akınlara set çekecek.
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