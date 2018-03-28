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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Mustafa geri döndü!

    Mustafa geri döndü!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Sakatlığı nedeniyle iki ayı aşkın zamandır takımdan ayrı kalan , ilk kez takımla birlikte dün çalıştı.

    Sahalara dönmenin heyecanını yaşayan 27 yaşındaki stoper, kondisyon ve taktik antrenmanının tamamında yer aldı. Mustafa, "Gerçekten formamı çok özledim. Uzun zamandır oynayamıyorum. Artık sakatlığım geçti, kendimi çok iyi hissediyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.

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