28 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Mustafa geri döndü!
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Sakatlığı nedeniyle iki ayı aşkın zamandır takımdan ayrı kalan Mustafa Akbaş, ilk kez takımla birlikte dün çalıştı.
Sahalara dönmenin heyecanını yaşayan 27 yaşındaki stoper, kondisyon ve taktik antrenmanının tamamında yer aldı. Mustafa, "Gerçekten formamı çok özledim. Uzun zamandır oynayamıyorum. Artık sakatlığım geçti, kendimi çok iyi hissediyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ