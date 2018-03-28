Mustafa geri döndü!

Sakatlığı nedeniyle iki ayı aşkın zamandır takımdan ayrı kalan Mustafa Akbaş, ilk kez takımla birlikte dün çalıştı.

Sahalara dönmenin heyecanını yaşayan 27 yaşındaki stoper, kondisyon ve taktik antrenmanının tamamında yer aldı. Mustafa, "Gerçekten formamı çok özledim. Uzun zamandır oynayamıyorum. Artık sakatlığım geçti, kendimi çok iyi hissediyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.