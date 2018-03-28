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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Gururun adı Onur

    Gururun adı Onur
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    234 maçta kaleyi koruyan kaptan, 'un efsanesi 'in ardından eldivenleri en fazla takan isim oldu. Onur, "Benim için kulübün tarihine geçmek büyük bir gurur" dedi.

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