28 Mart 2018, Çarşamba
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Gururun adı Onur
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
234 maçta kaleyi koruyan kaptan, Trabzonspor'un efsanesi Şenol Güneş'in ardından eldivenleri en fazla takan isim oldu. Onur, "Benim için kulübün tarihine geçmek büyük bir gurur" dedi.
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