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    27 Mart 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Yolda başına mermer düştü

    Yolda başına mermer düştü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    ’un alt yapısında 6 yıl kaleci antrenörlüğü yapan (55) kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Olay dün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürürken bir binanın balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet eden Yıldırım, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yıldırım; İdman Ocağı'nda kalecilik de yaptı.

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