Yolda başına mermer düştü

Trabzonspor’un alt yapısında 6 yıl kaleci antrenörlüğü yapan Yaşar Yıldırım (55) kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Olay dün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürürken bir binanın balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet eden Yıldırım, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yıldırım; İdman Ocağı'nda kalecilik de yaptı.