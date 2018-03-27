27 Mart 2018, Salı
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Yolda başına mermer düştü
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Trabzonspor’un alt yapısında 6 yıl kaleci antrenörlüğü yapan Yaşar Yıldırım (55) kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay dün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürürken bir binanın balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet eden Yıldırım, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yıldırım; İdman Ocağı'nda kalecilik de yaptı.
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