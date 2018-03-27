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    27 Mart 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    'Rio sahili ile yarışır'

    Rio sahili ile yarışır
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Gençlik ve Spor eski genel müdürü Mehmet Atalay, ’un kurtuluşu için kendi çocuklarına güvenmesi ve ’i geri getirmesi gerektiğini söyledi.

    Atalay, "Trabzon tam bir futbolcu fabrikası. Rio sahilleri ile yarışacak potansiyeli var. gibi hocanız da varsa, geri getirmek zorundasınız" dedi.

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