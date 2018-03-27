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'Rio sahili ile yarışır'
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Gençlik ve Spor eski genel müdürü Mehmet Atalay, Trabzonspor’un kurtuluşu için kendi çocuklarına güvenmesi ve Şenol Güneş’i geri getirmesi gerektiğini söyledi.
Atalay, "Trabzon tam bir futbolcu fabrikası. Rio sahilleri ile yarışacak potansiyeli var. Şenol Güneş gibi hocanız da varsa, geri getirmek zorundasınız" dedi.
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