"Kazanmaya gideceğiz"

Bordo-mavili çalıştırıcı, “Galatasaray’ı yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligi ilk 5 takım içerisinde bitirme hedefine kilitlendiklerini söyledi. Takımda motivasyonun iyi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bunu Galatasaray karşısında da göstereceğiz. Kazanıp, Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum" dedi. U21 takımı ile yaptıkları hazırlık maçında fazla oynama şansı bulamayan futbolcuları görme şansı bulduklarını da dile getiren Çalımbay, hakem konusuna da dikkat çekti.

HAKEM ARKADAŞ UMARIM İYİ YÖNETİR

Kalan haftaların final niteliğinde olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Avrupa kupalarına katılmak için rakip kim diye bakmadan kazanmak zorundayız. Galatasaray şampiyonluk için yarışıyor. Üst düzey tempoda bir maç olacak. Hakeme de çok iş düşecektir. Umarım hakem arkadaşımız için de iyi yönetilmiş bir karşılaşma olur. Biz var olan kapasite ve potansiyelimizi sahaya yansıtırsak oradan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı