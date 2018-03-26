Trabzonda Mustafa ve Kamil sevinci

26 Mart 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzon'da Mustafa ve Kamil sevinci
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Sakatlıkları düzelen iki oyuncu topla çalışmalara başladı
Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ile bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kamil Ahmet Çörekçi, topla çalışmalara başladı. İki oyuncu dün as takım ile U21'lerin hazırlık maçı yaptığı sırada yan sahada hafif tempolu bir koşunun ardından, pas çalışması gerçekleştirdi. Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet'in Galatasaray maçına kadar tempoyu daha da artıracağı öğrenilirken, kadroya alınıp alınmayacaklarına ise teknik heyet karar verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ