Trabzonda Mustafa ve Kamil sevinci

Sakatlıkları düzelen iki oyuncu topla çalışmalara başladı

Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ile bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kamil Ahmet Çörekçi, topla çalışmalara başladı. İki oyuncu dün as takım ile U21'lerin hazırlık maçı yaptığı sırada yan sahada hafif tempolu bir koşunun ardından, pas çalışması gerçekleştirdi. Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet'in Galatasaray maçına kadar tempoyu daha da artıracağı öğrenilirken, kadroya alınıp alınmayacaklarına ise teknik heyet karar verecek.