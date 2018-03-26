;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzon'da Mustafa ve Kamil sevinci

    Trabzonda Mustafa ve Kamil sevinci
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Sakatlıkları düzelen iki oyuncu topla çalışmalara başladı

    'da uzun süredir sakatlığı bulunan ile bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan , topla çalışmalara başladı. İki oyuncu dün as takım ile U21'lerin hazırlık maçı yaptığı sırada yan sahada hafif tempolu bir koşunun ardından, pas çalışması gerçekleştirdi. Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet'in Galatasaray maçına kadar tempoyu daha da artıracağı öğrenilirken, kadroya alınıp alınmayacaklarına ise teknik heyet karar verecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Yusuf ve Okaya tebrik Yusuf ve Okay'a tebrik
    Trabzonspora çifte müjde! Trabzonspor'a çifte müjde!
    Takımda bize mafya diyorlar Takımda bize 'mafya' diyorlar
    BİZE ULAŞIN