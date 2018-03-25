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    25 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, 21 yaş altı takımıyla maç yaptı

    Trabzonspor, 21 yaş altı takımıyla maç yaptı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren , 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında 5-2 galip geldi.

    - , Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan maça Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Sami Can Özkan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Olcay Şahan, Jose Sosa, Dame N'Doye, Hugo Rodallega 11'i ile çıktı.

    Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Olcay Şahan, Kucka, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Rodallega attı. 21 yaş altı takımının gollerini ise Cafer Tosun ve Doğukan Öksüz kaydetti.

    Karşılaşmayı, kulüp başkanı , asbaşkan Ahmet Çubukçu ile bazı yöneticiler de izledi.

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