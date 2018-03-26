Eve mi dönüyor?

Fabian Castillo’nun eski takımı Dallas’a dönmek istediği iddia edildi

Dallas'ın futbol direktörü Fernando Clavijo şartlar oluşursa Castillo'yu yeniden kadrolarına katabileceklerini açıklamıştı. Kolombiyalı oyuncu, Dallas'ta 181 maça çıkıp 39 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Castillo'nun Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmesi var.