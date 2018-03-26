;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Eve mi dönüyor?

    Eve mi dönüyor?
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    ’nun eski takımı Dallas’a dönmek istediği iddia edildi

    Dallas'ın futbol direktörü Fernando Clavijo şartlar oluşursa Castillo'yu yeniden kadrolarına katabileceklerini açıklamıştı. Kolombiyalı oyuncu, Dallas'ta 181 maça çıkıp 39 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Castillo'nun ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Yusuf ve Okaya tebrik Yusuf ve Okay'a tebrik
    Trabzonspora çifte müjde! Trabzonspor'a çifte müjde!
    Takımda bize mafya diyorlar Takımda bize 'mafya' diyorlar
    BİZE ULAŞIN