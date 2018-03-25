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    25 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    "Yolun sonu Avrupa"

    Yolun sonu Avrupa
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Teknik direktör Çalımbay: ’un ismi her zaman başarı ile yan yana olmalı Biz bunu çok iyi biliyoruz. Kalan 8 maçı da kazanarak Avrupa kupalarına katılacağız

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü , ligin kalan 8 haftasında 'u mutlaka Avrupa'ya taşıyacaklarını söyledi. Ligin özellikle ikinci yarısında aldığı beraberliklerle camianın da zaman zaman tepkisini çeken Çalımbay, "Trabzonspor'un ismi her zaman başarı ile yan yana olmalı. Biz bunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu. Çalımbay, yaşadıkları olumsuzluklara rağmen en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtirken, "Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Onları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.

    SONRADAN GELDİK

    Son haftalarda alınan galibiyetlerle herkesin rahatladığının da altını çizen 54 yaşındaki teknik adam, "Ancak hep söylüyorum, bizim şanssızlığımız sonradan göreve gelmek oldu. Sezon başı başlasaydık her şey daha farklı olurdu" dedi.

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