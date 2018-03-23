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    23 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Jose Sosa'dan Aslan'a mesaj

    Jose Sosadan Aslana mesaj
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Sosa, Galatasaray’ı yeneceklerini dile getirdi.

    Arjantinli 10 numara, "Son iki hafta kazanmamız bize moral da sağlamış oldu, öz güvenimiz geldi. Ligin sonu yaklaştı. Her takımın hedefi farklı ve bunun için tüm kozlarını sergiliyor. Artık her maç zor. G.Saray derbisi de zor ama kazanmak istiyorum. Bunu başarabiliriz" ifadesini kullandı.

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