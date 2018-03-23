3 maçta sadece 1 gol atabildi

Şampi yonlu k yolunda zorlu bir fikstüre giren Galatasaray bu kez sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor.

Trabzonspor son 2 sezonda Süper Lig'de Galatasaray'a oldukça zorluk çıkardı. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de 2 maçta da yenildiği Trabzonspor'a karşı bu sezon da ilk maçta mağlup oldu. Galatasaray son 3 maçta Trabzonspor'a karşı sadece bir gol atabilirken rakibinden tam 5 gol yedi.