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    23 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    3 maçta sadece 1 gol atabildi

    3 maçta sadece 1 gol atabildi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Şampi yonlu k yolunda zorlu bir fikstüre giren bu kez sahasında ’u ağırlıyor.

    Trabzonspor son 2 sezonda Süper Lig'de 'a oldukça zorluk çıkardı. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de 2 maçta da yenildiği 'a karşı bu sezon da ilk maçta mağlup oldu. Galatasaray son 3 maçta Trabzonspor'a karşı sadece bir gol atabilirken rakibinden tam 5 gol yedi.

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