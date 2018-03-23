23 Mart 2018, Cuma
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3 maçta sadece 1 gol atabildi
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Şampi yonlu k yolunda zorlu bir fikstüre giren Galatasaray bu kez sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor.
Trabzonspor son 2 sezonda Süper Lig'de Galatasaray'a oldukça zorluk çıkardı. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de 2 maçta da yenildiği Trabzonspor'a karşı bu sezon da ilk maçta mağlup oldu. Galatasaray son 3 maçta Trabzonspor'a karşı sadece bir gol atabilirken rakibinden tam 5 gol yedi.
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