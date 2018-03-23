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    23 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    "Derbi dönüm maçı"

    Derbi dönüm maçı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Bordo-mavili takımın hocası Çalımbay, “Kalan 8 maçımız da final. G.Saray’a bu doğrultuda ‘dönüm maçı’ olarak bakıyoruz. Sahada yürekli ve kazanmak için her şeyini sergileyen bir takım olacak” dedi

    Trabzonspor zirveye dönmek istiyor. Ligde 5. sıraya çıkan ve Avrupa iddiasını sürdüren bordo-mavililer, kalan 8 maçta da başarılı çıkışını sürdürüp, üst sıraları yeniden zorlamanın hesaplarını yapıyor. Art arda galibiyetler ile yeniden zirveye yaklaşan Trabzon'da teknik direktör Rıza Çalımbay, G.Saray ile başlayacak bir seri yakalamayı planlıyor. 54 yaşındaki hoca, "8 maçımız var ve hepsi final. Galatasaray'a bu doğrultuda 'dönüm maçı' olarak bakıyoruz" ifadesini kullandı.

    ZİRVEYE YAKLAŞIRIZ
    Çalımbay şöyle devam etti: Son iki galibiyet ile kaybolan öz güveni geri getirdi. Şimdi G.Saray karşısında yürekli ve kazanmak için herşeyini ortaya koyacak bir takım olacak. Kazandıkça zirvenin bize yaklaşacağına inanıyoruz.

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