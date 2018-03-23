"Derbi dönüm maçı"

Bordo-mavili takımın hocası Çalımbay, “Kalan 8 maçımız da final. G.Saray’a bu doğrultuda ‘dönüm maçı’ olarak bakıyoruz. Sahada yürekli ve kazanmak için her şeyini sergileyen bir takım olacak” dedi

Trabzonspor zirveye dönmek istiyor. Ligde 5. sıraya çıkan ve Avrupa iddiasını sürdüren bordo-mavililer, kalan 8 maçta da başarılı çıkışını sürdürüp, üst sıraları yeniden zorlamanın hesaplarını yapıyor. Art arda galibiyetler ile yeniden zirveye yaklaşan Trabzon'da teknik direktör Rıza Çalımbay, G.Saray ile başlayacak bir seri yakalamayı planlıyor. 54 yaşındaki hoca, "8 maçımız var ve hepsi final. Galatasaray'a bu doğrultuda 'dönüm maçı' olarak bakıyoruz" ifadesini kullandı.

ZİRVEYE YAKLAŞIRIZ

Çalımbay şöyle devam etti: Son iki galibiyet ile kaybolan öz güveni geri getirdi. Şimdi G.Saray karşısında yürekli ve kazanmak için herşeyini ortaya koyacak bir takım olacak. Kazandıkça zirvenin bize yaklaşacağına inanıyoruz.