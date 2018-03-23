G.Sarayı avlıyor

Sadece 2 maçı kaybeden, birinde hakem Bitnel’in skandalları ile sarsılan Fırtına, sarı-kırmızı takımı mağlup ederek geleneği devam ettirmek istiyor

Süper Lig'de milli aranın ardından Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, ezeli rakibini yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Bordo-mavili takımın 2014-15 sezonundan itibaren sarıkırmızılılar ile oynadığı 7 maçta elde ettiği 5 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans bu beklentinin daha da artmasına neden oldu. Trabzonspor, 2014-2015 sezonunda oynadığı maçlarda ezeli rakibini 0-3 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederken, 2016-2017 sezonda ise 0-1 ve 2-0'lık sonuçlar ile sahadan galip ayrılmayı başarmıştı. SKANDAL YAŞANMIŞTI Trabzonspor, bu sezonun ilk yarısında Trabzon'daki derbiyi ise N'Doye ve Yusuf'un golleri ile 2-1 kazanmıştı. Fırtına'nın Galatasaray'a 2015-16 yılında 0-1 ve 2-1'lik sonuçlarla aldığı mağlubiyetlere ise hakem kararları damgasını vurmuştu. İlk maçın hakemi Cüneyt Çakır, dönemin yönetimi tarafından sert şekilde eleştirilirken, ikinci maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel ise skandal kararlar vermiş ve kariyeri bitmişti. İki takım arasında oynanan son 7 maçta 9 kırmızı kart çıktı.

2018'DE İLK KEZ BAŞARMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Galatasaray karşısında galip gelerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek. Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 maç kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü başlayan Karadeniz ekibi, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.

KRALLARIN SAVAŞI

Süper Lig'in 27'nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile son iki haftada aldığı galibiyetler ile Avrupa kupalarına katılma noktasında yeniden umutlanan Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, iki takımın golcü oyuncuları Gomis ile Burak için de ayrı önem taşıyor. Ligde 25 golle krallık yarışında zirvede yer alan Gomis ile 20 golü bulunan Burak bu maçta krallık için yarışacak. Bu iki oyuncu da yine takımlarının en büyük gol silahları olacak. Ligde 2088 dakika süre alan Gomis, her 83.52 dakikada bir gol kaydetti, 1717 dakika sahada kalan Burak ise 85.85 dakikada bir gol ortalamasını yakaladı. İki futbolcu da her maç başına bir gol bulmuş oldu.



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