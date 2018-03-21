Rıza Çalımbay, Ersun Yanal’ı solladı

54 yaşındaki teknik adam, başarı grafiğinde Ersun Yanal’a fark attı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kendisinden önce görevde olan Ersun Yanal'dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu. İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 6 kez yenildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü. Çalımbay ise 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Fırtına fileleri 28 kez sarsarken kalesinde ise 15 gol gördü. Çalımbay, yüzde 50'lik bir galibiyet yüzdesi yakalayarak Yanal'ı solladı.