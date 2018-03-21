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    21 Mart 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Rıza Çalımbay, Ersun Yanal’ı solladı

    Rıza Çalımbay, Ersun Yanal’ı solladı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    54 yaşındaki teknik adam, başarı grafiğinde ’a fark attı

    Teknik direktör , kendisinden önce görevde olan 'dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu. İki teknik adamın 18 maçlık performansına bakıldığında Yanal 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 6 kez yenildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü. Çalımbay ise 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Fırtına fileleri 28 kez sarsarken kalesinde ise 15 gol gördü. Çalımbay, yüzde 50'lik bir galibiyet yüzdesi yakalayarak Yanal'ı solladı.

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