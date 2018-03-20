Trabzonspordan yalanlama

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Trabzonspor'dan yalanlama
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Trabzonspor, Burak Yılmaz, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.
Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in transfer olacağı iddialarını yalanladı.
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