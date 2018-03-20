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    20 Mart 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan yalanlama

    Trabzonspordan yalanlama
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Trabzonspor, Burak Yılmaz, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

    Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in transfer olacağı iddialarını yalanladı.

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