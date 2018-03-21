Trabzonsporda yerli oyuncular dikkat çekiyor!

26 maçın 19’unda gol atan ve 42 puanın 39’una etki eden yerliler, Süper Lig’de bu periyotta maksimum katkı ile zirvede yer alıyor. Bu süper performans ‘İşte yerli ve milli ruh’ dedirtiyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı (2) ve Onazi'nin golleri ile 4-1 yenen Trabzonspor'da yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkat çekiyor. Ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 45 gol atan bordo-mavili takımın sayılarını 32'si yerli oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde, yerli futbolcular gollerin yüzde 72'sine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

BURAK YILMAZ'DAN 20 GOL

Fırtına'nın en skorer ismi 20 golle Burak Yılmaz oldu. 32 yaşındaki forvetin ardından diğer milli ve yerli isimler Yusuf Yazıcı 5, Olcay Şahan 3, Abdülkadir Ömür 2 ve Okay Yokuşlu da 2'şer gol atarak takımlarına katkı sağladı. Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 4, Juraj Kucka ve Onazi 2'şer, Matus Bero da 1 olmak üzere 13 gol kaydetti.

TAM 39 PUANA YERLİ KATKISI

Karadeniz ekibinde yerli oyuncular 26 maçın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Yerli futbolcuların fileleri sarstığı 90 dakikalarda Fırtına 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 2 kez de mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, ligdeki 42 puanın 39'unu yerli oyuncuların gol attığı karşılaşmalarda aldı.

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