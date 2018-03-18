Trabzonsporda tek hedef 3 puan

Akhisarspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen bordo-mavili takım, bugün de Evkur Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor

Süper Lig'de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26'ncı hafta mücadelesinde bugün sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Bordo-mavili camiada bu önemli maç öncesi olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Hedefi son 9 maçı kazanmak olarak koyan teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen haftaki TM Akhisar galibiyeti sonrası bugün de Evkur Yeni Malatya'yı devirmek istiyor.

AVRUPA'DA OLMALIYIZ

Trabzonspor 'un mutlaka Avrupa kupalarına gitmesi gerektiğini vurgulayan 54 yaşındaki hoca, "Ne olursa olsun Trabzonspor Avrupa'ya gitmeli. Bu takım kadro olarak Avrupa'yı kaldıracak güçtedir. Trabzonspor hangi yer olursa olsun Avrupa kupalarına gitmek zorundadır. Bunun için Malatya'yı yenmekten başka çaremiz yok" ifadesini kullandı. Çalımbay, göreve geldiği ilk hafta mağlup olduğu Evkur Yeni Malatayspor'u bu kez devirerek hem iç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.

DEFANSA ÖZEL UYARI

Rıza Çalımbay'dan Evkur Yeni Malatyaspor hücumcuları için savunma oyuncularına uyarı geldi. Deneyimli teknik adam, hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda savunma oyuncuları ile yakından ilgilenirken, özellikle Adem Büyük ve Boutaib gibi etkili hücumculara, savunmada görev yapan isimlerin yakın olmasını istedi. Talebelerinden rakiplerine nefes aldırmamalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ceza sahası içinde rakibinize yakın oynayın ve onlara göz açtırmayın. Yüzlerinin kaleye dönmesine fırsat vermeyin" uyarısında bulundu.

EVDE SIKINTILI

Fırtına, evinde oynadığı son Süper Lig 4 maçında galip gelemedi. Spor Toto Süper Lig'de son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordomavili takım, ardından Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

DOKUZ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi 9 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde kaptan Onur, Durica, Mustafa Akbaş, Dame N'Doye, Jose Sosa, Matus Bero, Onazi, Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan, sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Ancak Karadeniz ekibinde Durica, Mustafa ve Bero, sakatlıkları nedeniyle Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMAYACAK

Karadeniz ekibinin Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta tribünler tamamen dolmasa da yaklaşık 25 bin bordo-mavili taraftarın yerini alması bekleniyor. Kongre sürecinde takımı yalnız bırakmak istemeyen taraftarların, oyuncuların motivasyonunu artırmaya yönelik tribünde çeşitli organizasyonlar yapması planlanıyor.

RÖVANŞ ZAMANI

Bordo-mavili takım ile Evkur Yeni Malatyaspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmış ve Trabzonspor deplasmanda sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Karadeniz ekibi bugün rakibini yenerek rövanşı almak istiyor.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Burak

E.YENİ MALATYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE: Ertaç, Cissokho, Doria, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid