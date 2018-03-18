Okayın 100ü gülecek

100’üncü maçına çıkacak 24 yaşındaki yıldız, “İlk devre kendi kaleme attığım golle yenilmiştik. Beklediğimiz gün geldi” diye konuştu

Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Kayserispor'dan geldiği 2015-16'dan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin en fazla forma giyen oyuncusu (99 maç) pozisyonunda. 24 yaşındaki futbolcu için bugünkü Evkur Yeni Malatyaspor sınavının önemi farklı...

ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM

Hem 100. maçına çıkacak olan Okay hem de ilk yarıdaki yenilginin rövanşı için savaşacak. İlk devredeki karşılaşmada kendi kalesine gol atan genç futbolcu, "İnanılmaz bir üzüntü yaşamıştım. Büyük şanssızlık yaşadığım maçlardan biriydi. Ama bu kez sevinin taraf biz olacağız. Sonuna kadar savaşacağım. Gol atmak isterim ama benim ilk işim savunmak" diye konuştu.