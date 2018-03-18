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    18 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Okay'ın '100'ü gülecek

    Okayın 100ü gülecek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    100’üncü maçına çıkacak 24 yaşındaki yıldız, “İlk devre kendi kaleme attığım golle yenilmiştik. Beklediğimiz gün geldi” diye konuştu

    Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenen 'un ilk golünü kaydeden , Kayserispor'dan geldiği 2015-16'dan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin en fazla forma giyen oyuncusu (99 maç) pozisyonunda. 24 yaşındaki futbolcu için bugünkü Evkur Yeni Malatyaspor sınavının önemi farklı...

    ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM

    Hem 100. maçına çıkacak olan Okay hem de ilk yarıdaki yenilginin rövanşı için savaşacak. İlk devredeki karşılaşmada kendi kalesine gol atan genç futbolcu, "İnanılmaz bir üzüntü yaşamıştım. Büyük şanssızlık yaşadığım maçlardan biriydi. Ama bu kez sevinin taraf biz olacağız. Sonuna kadar savaşacağım. Gol atmak isterim ama benim ilk işim savunmak" diye konuştu.

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