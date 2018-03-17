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    18 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor evinde güldü

    Trabzonspor evinde güldü
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 17.03.2018

    'nin 21. haftasında sahasında 'u 91-86 mağlup etti.

    Salon: Hayri Gür

    Hakemler: Ozan çakar xxx, Ziya Özorhon xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx

    : Green xxx 20, Eldrıdge xxx 13, Vasılıaska xxx 19, Harrıs xxx 16, Bora Hun Paçun xx 7, Alper Saruhan x, Heslıp xx 3, Obekpa xxx 13,

    : Erol Can Çınko xx 6, Balazıc xxx 17, Armand x 3, Carter xxx 23, Mıller xxx 15, Can Uğur Öğüt xx 8, Orhan Hacıyeva xx 6, Freımanıs x 5, Murphy x 3

    1. Periyot: 28-29 (Gaziantep Lehine)

    Devre: 44-45 (Gaziantep Lehine)

    3. Periyot: 66-61 (Trabzonspor Lehine)


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