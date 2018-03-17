18 Mart 2018, Pazar
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3. Periyot: 66-61 (Trabzonspor Lehine)
Trabzonspor evinde güldü
Giriş Tarihi: 17.03.2018
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep Basketbol'u 91-86 mağlup etti.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Ozan çakar xxx, Ziya Özorhon xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx
Trabzonspor: Green xxx 20, Eldrıdge xxx 13, Vasılıaska xxx 19, Harrıs xxx 16, Bora Hun Paçun xx 7, Alper Saruhan x, Heslıp xx 3, Obekpa xxx 13,
Gaziantep Basketbol: Erol Can Çınko xx 6, Balazıc xxx 17, Armand x 3, Carter xxx 23, Mıller xxx 15, Can Uğur Öğüt xx 8, Orhan Hacıyeva xx 6, Freımanıs x 5, Murphy x 3
1. Periyot: 28-29 (Gaziantep Lehine)
Devre: 44-45 (Gaziantep Lehine)
3. Periyot: 66-61 (Trabzonspor Lehine)
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