Rövanş zamanı

Teknik direktör Çalımbay, “Göreve geldikten birkaç gün sonra Malatyaspor’a kaybetmiştik. Gerçekten de içimde yara olmuştu. Bu kez biz kazanıp Avrupa hedefinde yürümeliyiz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve geldiği ilk hafta mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçını her fırsatta dillendiriyordu. 54 yaşındaki hoca, bu kez rakibini mağlup ederek en azından bir teselli arayacak. Hemen her basın toplantısında Malatya deplasmanında şanssız bir mağlubiyet aldıklarına vurgu yapan bordo-mavili çalıştırıcının, oyuncularını bu maça özel olarak hazırlaması bekleniyor. Akhisar karşısında alınan galibiyet sonrası Avrupa kupalarına katılma iddiası yeniden alevlenen bordo-mavili takımda dün hazırlıklar yeniden başladı. Çalımbay idman öncesi takımla mini bir toplantı gerçekleştirdi.

KENDİ KALEMİZE ATMIŞTIK

Akhisar galibiyeti için talebelerini yeniden kutlayan Çalımbay'ın, "Sizleri her zaman o maçtaki gibi görmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık ancak önümüzde daha çetin sınavlar var. İlk maçımda Malatya'ya kaybetmiştik. Hem de Okay kendi kalemize atmıştı. Şimdi rövanşı alma zamanı. Hedeflerimiz için kesinlikle galip gelmeliyiz" dediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzdeki 9 maçın 9'u da final niteliğinde. Avrupa hedefine ulaşmamız hayati önemde. Hepinizden sonuna kadar savaşmanızı istiyorum" diye konuştu.

(Fotomaç)