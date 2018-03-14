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    17 Mart 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    İstikrarın adı Okay

    İstikrarın adı Okay
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 14.03.2018

    Son 3 yılda çıkılan 117 maçın 99’unda forma giyen 24 yaşındaki yıldız, tecrübeli isimleri solladı

    Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenen 'un ilk golünü kaydeden , Kayserispor'dan geldiği 2015-16'dan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin en fazla forma giyen oyuncusu oldu. Bordo-mavili futbolcu, 2015-16, 2016-17 ve bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları olmak üzere çıktığı 117 resmi karşılaşmanın 99'unda görev yaptı. Fırtına'daki ilk sezonunda ligde 27, Türkiye Kupası'nda 7, Avrupa kupalarında 2 maç olmak üzere 36 maç oynayan 24 yaşındaki orta saha, 2 bin 813 dakika görev yaptı, 3 gol attı. Bordo-mavili futbolcu, 2016-17'de ise ligde 29, Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere 37 maçta 2 bin 834 dakika sahada kaldı ve 5 gol kaydetti. Bu sezon ise ligde 23 karşılaşmada, Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giyerek toplam 26 maçta 2 bin 295 dakika görev yaptı. Ligde 2 gol atan Okay, 3 sezonda 10 gole ulaştı.

    DALYA HAZIRLIĞINDA
    Okay, pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giymesi halinde Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkacak. Okay, 3 sezonda 99 maçta görev yaparken takımın en deneyimli futbolcusu Onur ise aynı sürede 80 kez forma giydi.

    Akhisar'a gol atan Okay, Sivasspor karşısında 2-1 galip gelinen maçta da rakip fileleri bir kez havalandırmıştı. Trabzon, bu iki maçta 6 puan kazandı.

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