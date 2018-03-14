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    16 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Milli beklenti büyük

    Milli beklenti büyük
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 14.03.2018

    Fırtına bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü ortaya koysa da yerli oyuncularının performansı ön plana çıktı.

    Bordo-mavili takımda kaleci Onur, stoper Uğur, orta saha Okay, Abdülkadir ve Yusuf'un yanı sıra forvet Burak Yılmaz da Milli Takım'dan davet bekleyen isimler arasında yer alıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay da tüm yerli oyuncularının oldukça kaliteli olduğuna vurgu yaparak, milli formayı giymenin herkesin hayali olduğunu, özellikle de genç oyuncuların bu beklentisinin farkında olduğunu söyledi. Fırtına, Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor ile birlikte en fazla yerli oyuncuya şans veren takımlardan biri.

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