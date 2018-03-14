Kucka affını istedi

Tayland’da özel bir turnuvaya katılacak olan Slovakya Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

Trabzonspor'dan Tomas Hubocan'ın yer aldığı kafilede, Bero ve Kucka yok. Teknik direktör Kozak konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kucka'nın halletmesi gereken işleri olduğunu belirterek kadroya alınmak istemediğini, bunun üzerine kendisinin de oyuncuyu listeye dahil etmediğini söyledi. Bero da sakatlığı nedeniyle yok.