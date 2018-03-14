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    16 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Kucka affını istedi

    Kucka affını istedi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 14.03.2018

    Tayland’da özel bir turnuvaya katılacak olan Slovakya Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

    'dan Tomas Hubocan'ın yer aldığı kafilede, Bero ve yok. Teknik direktör Kozak konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kucka'nın halletmesi gereken işleri olduğunu belirterek kadroya alınmak istemediğini, bunun üzerine kendisinin de oyuncuyu listeye dahil etmediğini söyledi. Bero da sakatlığı nedeniyle yok.

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