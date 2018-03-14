16 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Kucka affını istedi
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 14.03.2018
Tayland’da özel bir turnuvaya katılacak olan Slovakya Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.
Trabzonspor'dan Tomas Hubocan'ın yer aldığı kafilede, Bero ve Kucka yok. Teknik direktör Kozak konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kucka'nın halletmesi gereken işleri olduğunu belirterek kadroya alınmak istemediğini, bunun üzerine kendisinin de oyuncuyu listeye dahil etmediğini söyledi. Bero da sakatlığı nedeniyle yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ