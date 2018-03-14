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    16 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    "Biz iyi bir takımız"

    Biz iyi bir takımız
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 14.03.2018

    ’un 10 numarası Sosa, “Bundan sonrası için çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Performansımı en tepeye çıkaracağım” dedi

    Karadeniz ekibinin yıldızı , yeni bir yükseliş trendine girdiklerini söyledi. 'un kaliteli bir takım olduğunu, bunu da Akhisar deplasmanında gösterdiğini söyleyen Arjantinli 10 numara, "Maçın kontrolünü özellikle ikinci yarıda elimizden hiç bırakmadık. Zor takıma karşı bunu yapmak kalitenin göstergesidir. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Artık çok daha rahat bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızla bu inanç içerisindeyiz. Biz iyi bir takımız" ifadesini kullandı.

    HER GEÇEN GÜN KATKIM ARTAR
    Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu ve bunları karşılamak için çok çalıştığını belirten Sosa, "Zaman zaman eleştiriliyorum ama uyum sürecini geçmek kolay değil. Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyorum ve her geçen gün daha da iyi olacağım" diye konuştu.

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